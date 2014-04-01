Эрдоган: встреча Путина и Зеленского может пройти в Стамбуле

Глава Турции назвал счастьем возможность принять у себя лидеров РФ и Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что встреча российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского может пройти в Стамбуле. Соответствующее заявление глава государства сделал после традиционной пятничной молитвы. Он напомнил прессе о том, что накануне провел телефонные переговоры с коллегой из Киева, а сегодня в районе 16 часов вечера политик планирует пообщаться с Москвой.

В результате предварительных консультаций мы теперь можем встретиться с лидерами на самом высоком уровне, чтобы сделать шаги на уровне лидеров, особенно в отношении Крыма и Донбасса. У господина Зеленского позитивное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет позитивное.

Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер страны заметил, что если Турция сможет провести саммит Украины и России ради того, чтобы стороны перевели негативную тенденцию в позитивную в Стамбуле, власти страны будут очень счастливы.

Чавушоглу: Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа.

Фото: YouTube / Anadolu Ajansı