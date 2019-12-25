Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Карабахе

Политик провел телефонные переговоры с коллегой из Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Об этом турецкий лидер рассказал во время выступления в городе Кайсери, которое транслировал местный телеканал TRT. По словам политика, он разговаривал с коллегой из Баку Ильхамом Алиевым. Эрдоган остался доволен, его коллега постепенно "освобождает свои земли от оккупации".

Утром у меня был телефонный разговор с Алиевым. Мы продолжим оказывать любую поддержку Азербайджану в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа "два государства - один народ Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий глава возмутился из-за того, что некоторые страны поддерживают оккупацию азербайджанской территории. В пример он привел позицию Франции.

Помпео и Мнацаканян отметили важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе.