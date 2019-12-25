Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

На Украине турецкий лидер прилетит через два часа.

Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом рассказали в прямом эфире журналисты местного телеканала A Haber. Они уточнили, что глава государства сначала прибыл на территорию воздушной гавани "Эсенбога" в Анкаре, после чего проследовал на борт номер один, который доставит его на Украину. В пункте назначения политик будет через два часа. Ранее сообщалось о том, что генсек Всемирной организации в ходе своей рабочей поездки на Украину в четверг 18 августа примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Тайипом Эрдоганом во Львове. Также будет организована двусторонняя встреча между Гутерришем и Зеленским.

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Фото и видео: YouTube / A Haber