  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:57
213
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Эрдоган: ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов

0 0

Президент Турции оценил эпидемиологическую обстановку в стране.

Ситуация с коронавирусом в Турции на данный момент не ухудшилась из-за распространения новых штаммов. С соответствующим заявлением глава государства выступил в эфире местного телеканала TRT. При этом Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что власти Анкары справятся с эпидемиологической угрозой без введения для этого дополнительных ограничений.

Хотя в других странах растет заболеваемость новыми вариантами коронавируса, Турция пока что не подверглась этой угрозе.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава Минздрава Фахреттин Коджа 6 июля рассказал журналистам, что на территории Турции медики зарегистрировали три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс". При этом увеличивается количество пациентов со штаммом "дельта". Накануне в республике был зафиксирован рекордный рост числа (с мая текущего года) заболевших коронавирусом - 8 780 человек.

Турция рассматривает возможность закрытия границ из-за штамма "Дельта".

Видео: YouTube / Habertürk TV

 

Теги: дельта штамм, панемия, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии