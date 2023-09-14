Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит

Глава Турции выступил перед будущими губернаторами страны.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на торжественном мероприятии о том, что спит всего 5-6 часов в день, а заканчивает свою работу поздно ночью. Политик заметил, что в противном случае будет невозможно ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественной церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов, организованного в резиденции в Анкаре. Спикер пояснил коллегам, что администрированием на уровне властей невозможно заниматься только в рабочие часы.

Я ожидаю, что вы будете работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, с темпом и мотивацией работать и баллотироваться в тех округах, где вы нас представляете. Вот как я работаю как президент. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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