Эрдоган: обсуждавшиеся с Путиным планы строительства газового хаба находятся в работе

Глава Турции рассказал об экономических проектах страны.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в план работы национального правительства внесены вопросы о создании газового хаба с Россией. Об этом проекте шла речь на двусторонних на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Известно, что этот проект будет размещен на территории Тракии. Соответствующей информацией местный политик поделился в ходе своего публичного выступления в Анкаре. На мероприятии глава государства презентовал гражданам среднесрочную экономическую программу на следующие три года.

Также мы создадим в Аташехире международный центр торговли для сделок по газу, полезным ископаемым, любым другим материалам. Тут будет осуществляться мировая торговля. Для этого наши ведомства проведут работу, и мы быстрыми темпами реализуем... Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган прокомментировал запрет мятежниками в Нигере экспорта урана и золота во Францию,

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