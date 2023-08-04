Эрдоган прокомментировал запрет мятежниками в Нигере экспорта урана и золота во Францию

Запрет экспорта урана и золота во Францию вооруженными мятежниками в Нигере стал ответом на многолетнее угнетение со стороны Парижа этой африканской страны. Соответствующее мнение высказал в ходе общения с журналистами в Анкаре после пятничной молитвы турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства прокомментировал местным СМИ решение, которое приняли бойцы в Нигере, которые захватили в заложники действующего президента.
Их действия в Алжире и Руанде вошли в мировую историю. Мы стараемся поддерживать с ними африканскими странами позитивные отношения.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Напомним, что в прошлом Эрдоган неоднократно критиковал французскую неоколониальную политику и обвинял это государство в геноциде народов Африки.
Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе.
Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все