Эрдоган прокомментировал запрет мятежниками в Нигере экспорта урана и золота во Францию

Глава Франции считает, что Франция много лет угнетала африканский континент.

Запрет экспорта урана и золота во Францию вооруженными мятежниками в Нигере стал ответом на многолетнее угнетение со стороны Парижа этой африканской страны. Соответствующее мнение высказал в ходе общения с журналистами в Анкаре после пятничной молитвы турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства прокомментировал местным СМИ решение, которое приняли бойцы в Нигере, которые захватили в заложники действующего президента.

Их действия в Алжире и Руанде вошли в мировую историю. Мы стараемся поддерживать с ними африканскими странами позитивные отношения. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что в прошлом Эрдоган неоднократно критиковал французскую неоколониальную политику и обвинял это государство в геноциде народов Африки.

Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе.

Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen