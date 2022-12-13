Эрдоган рассказал о работе с Путиным по продбезопасности

Глава Турции сообщил о работе по "зерновой сделке".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе с российским лидером Владимиром Путиным по обеспечению мировой продуктовой безопасности. Об этом глава государства рассказал молодому населению страны в ходе выступления в Айдыне. Политик пояснил, что эти мероприятия по отправке сельскохозяйственной продукции нуждающимся странам "беспокоят некоторые круги". Ранее стало известно о том, что Анкара и Москва смогли договориться о том, чтобы в Африку бесплатно перевозились российское зерно и удобрения. В начале сентября 2022 года глава России указывал на то, что коллективный Запад вывозит большинство украинского зерна в свои европейские государства, а не в нуждающиеся страны. Турецкий лидер уверен, что его администрация делает правильные шаги в мировой политике.

В мире нет никого, кто мог бы проводить переговоры с Путиным, кроме меня. С одной стороны, я веду переговоры и с Зеленским. Господин Путин сказал: "Давайте мы отправим зерно, вы превратите его в муку и отправите в бедные африканские страны". Мы поступим так, как считаем правильным. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan