Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным 6 марта

Анкара предлагает себя как площадку для переговоров между РФ и Украиной.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 6 марта. Такое заявление официальный представитель главы государства Ибрагим Калын сделал в эфире местного телеканала NTV.

Эта война должна быть немедленно остановлена, необходимо сесть за стол переговоров. Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего президента будут переговоры с Путиным. Ибрагим Калын, пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калын

Чиновник заверил прессу в том, что в рамках предстоящих переговоров Эрдоган намерен в очередной раз предложить Анкару в качестве международной площадки для диалога между Россией и Украиной.

Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине.

Фото: YouTube /Anadolu Ajansı