Минобороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине

Хулуси Акар сообщил о контактах с Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.

Глава национальной обороны Турции ждет положительных сдвигов по ситуации на Украине. Об этом Хулуси Акар сообщил местным журналистам с телеканала Habertürk. Такое заявление чиновник сделал по результатам переговоров с российской стороной в лице Сергея Шойгу и украинским коллегой Алексеем Резниковым.

У меня были переговоры с господином Шойгу, и с господином Резниковым. Мы будем продолжать наши переговоры по мере необходимости, для установления режима прекращения огня как можно скорее. Хулуси Акар, министр обороны Турции

Глава профильного военного ведомства уточнил, что вечером 24 февраля Анкара отправила два самолета А400М с гуманитарной помощью на территорию Украины. Одновременно с этой миссией специалисты планировали эвакуировать оттуда турецких граждан. Сейчас оба борта ожидают в аэропорту Борисполь, так как после их прибытия было закрыто воздушное пространство.

Открытые границы: список стран, куда можно попасть из России.

Фото и видео: YouTube / T.C. Millî Savunma Bakanlığı