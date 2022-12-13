Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах в Турции

Он прибыл на избирательный участок в сопровождении жены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах главы государства. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня, 14 мая, в стране проходят президентские и парламентские выборы. Главным оппонентом Эрдогана является кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Эрдоган прибыл на избирательный участок в азиатской части Стамбула в сопровождении жены. Его также сопровождали военнослужащие на автомобилях.

Ранее Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него.

Видео: Telegram / РИА Новости