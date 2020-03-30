Эрдоган призвал Израиль вести себя как государство, а не как организация

В Турции призвали стороны конфликта отказаться от убийств мирных граждан.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне палестино-израильского обострения призвал власти еврейского государства вести себя не как организация, а как государство региона. Соответствующее заявление иностранный политик сделал во время выступления на заседании местной правящей партии в Анкаре. Глава государства подчеркнул, что Турция однозначно выступает против убийства мирного населения в Израиле.

Израиль должен помнить, что если он будет вести себя как организация, а не как государство, то в итоге к нему будут относиться как к организации. Точно так же мы не приемлем неизбирательное убийство невинных людей в Газе. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan