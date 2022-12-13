Турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает "РИА Новости".

Во время интервью местным телеканалам турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа. Ранее он заявил, что подхватил эту болезнь на фоне предвыборной работы. Эрдоган отметил, что думал об отмене беседы с журналистами, но в итоге принял решение организовать встречу.

После двух вопросов модератор сообщил, что интервью с Эрдоганом необходимо завершить, чтобы "позволить господину президенту отдохнуть".

Ранее Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море.

Видео: YouTube / POLİTÜRK