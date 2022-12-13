Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает "РИА Новости".
Во время интервью местным телеканалам турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа. Ранее он заявил, что подхватил эту болезнь на фоне предвыборной работы. Эрдоган отметил, что думал об отмене беседы с журналистами, но в итоге принял решение организовать встречу.
После двух вопросов модератор сообщил, что интервью с Эрдоганом необходимо завершить, чтобы "позволить господину президенту отдохнуть".
Ранее Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море.
Видео: YouTube / POLİTÜRK
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