Президент Турции Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море

Глава Турции рассказал об энергетической безопасности страны.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг 20 апреля дал старт поставкам в страну черноморского природного газа. Торжественная церемония состоялась на местном газоперерабатывающем комплексе "Фильос", расположенном в провинции Зонгулдак. Политик добавил, что государство отмечает сразу два праздника. Речь идет об Уразе-байраме, а также о начале поставок энергетических ресурсов. По словам главы республики, Анкара сделала еще один шаг для обеспечения энергетической безопасности.

Мы будем добывать 10 млн кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе. Кроме того, благодаря проекту мы превращаем Фильос и Зонгулдак в важную энергетическую и технологическую базу. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эксперт добавил, что жители Турции в течение года не будут платить за природный газ при его использовании на кухне и потреблении горячей воды. Также в течение месяца население будет получать газ бесплатно при его использовании для отопления зданий.

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Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan - YouTube