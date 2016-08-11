Эрдоган попросил участников БРИКС включить его страну в группу

Глава государства предлагает переименовать группу в БРИКСТ: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и Турция.

Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил членов БРИКС включить его страну в группу. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР с теплом отнеслись к его словам. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Эрдоган даже придумал новое название для группы. После вступления Турции он предлагает переименовать ее в БРИКСТ.

По мнению заместителя директора Института истории и политики, декана факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимира Шаповалова, стремление Эрдогана вступить в БРИКС вполне закономерно и ожидаемо. Сегодня Турция как никогда стремится к независимости. При этом Эрдоган хочет, чтобы страна оставалась в безопасности.

В настоящее время эта страна является членом НАТО, и на протяжении последних лет интенсивно нарастают противоречия между Турцией с одной стороны и США. Конфликт развивается по нарастающей. Отсюда и ориентация на собственные ценности. Владимир Шаповалов

Ранее мы писали, что Эрдоган уснул под речь Порошенко на пресс-конференции.

Фото: Instagram / rterdogan