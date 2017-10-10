Эрдоган уснул под речь Порошенко на пресс-конференции

По интернету разлетелось видео части пресс-конференции лидеров Турции и Украины.

Накануне, 9 октября, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Киев с официальным визитом.

Пресс-секретарь Порошенко отметил, что переговоры велись 3 часа, вместо запланированных 45 минут. После этой встречи лидеры двух государств вышли с заявлением к прессе. Во время речи Порошенко Эрдоган усиленно боролся со сном, но ему это плохо удавалось. Президент Турции несколько раз засыпал на несколько секунд, опускал голову на руки, отчаянно зевал. Украинский президент, заметив это, несколько раз стучал по столу, чтобы привлечь внимание Эрдогана. Но это не сильно помогало.

Это видео разлетелось по всем социальным сетям всего Мира.

Видео: YouTube/Top Top