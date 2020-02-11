Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военнослужащих

12 февраля Эрдоган планирует сделать заявление о новых действиях Турции в отношении Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе. Об этом сообщило ТАСС.

Также 12 февраля Эрдоган планирует сделать заявление о новых действиях Турции в отношении Сирии.

В понедельник, 11 февраля, Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба. Во время обстрела погибли пять турецких солдат. Также 3 февраля погибли ещё семь военнослужащих и один гражданский.

Несмотря на установленный в Идлибе режим прекращения огня, Сирия по-прежнему продолжает операцию по уничтожению боевиков.

Накануне Турция заявила об ответном ударе после атаки на военных в Идлибе.

Видео: YouTube/ Al Jazeera English