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Турция заявила об ответном ударе после атаки на военных в Идлибе

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Фахреттин Алтун назвал обстрел турецких военных "вероломным нападением".

Турция нанесла ответные удары после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.  Об этом в своем Twitter сообщил представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

Фахреттин Алтун назвал обстрел турецких военных "вероломным нападением". При этом, по мнению представителя администрации турецкого лидера это нападение нацелено не только на Турцию, но на всё международное сообщество.

Во время обстрела в Идлибе погибли пять военных, ещё пять человек были ранены.

Видео: YouTube/ A Haber

Теги: сирия, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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