Турецкий президент считает, что российская власть примет позитивные шаги.

Эрдоган понадеялся на решение Путина по ЧВК Вагнера в Ливии. Об этом пишет Anadolu.

Турецкий президент считает, что российские власти должны принять позитивные шаги в отношении наемников из России.

- Надеемся, что будет принято решение, аналогичное тому, что приняли в Москве по Идлибу, - заявил Эрдоган.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Есть версии о их участии в боевых действиях в ДНР, Сирии и Судане.

Ранее Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России.

Видео: YouTube / The Guardian