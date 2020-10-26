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Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США

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Он подчеркнул, что США могут ввести санкции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, купленных у России, несмотря на позицию США.
По его словам, Соединенные Штаты не понимают, с кем они имеют дело.

Но мы не племенное государство, мы Турция.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он подчеркнул, что США могут ввести санкции, как и обещают с момента покупки Турцией С-400 у РФ. Эрдоган напомнил, что Штаты так и не поставили Турции F-35 как обещали, хотя за них уже заплачены деньги.

Ранее Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Карабахе.

Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan

 

Теги: сша, турция, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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