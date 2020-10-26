Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, купленных у России, несмотря на позицию США.
По его словам, Соединенные Штаты не понимают, с кем они имеют дело.
Но мы не племенное государство, мы Турция.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Он подчеркнул, что США могут ввести санкции, как и обещают с момента покупки Турцией С-400 у РФ. Эрдоган напомнил, что Штаты так и не поставили Турции F-35 как обещали, хотя за них уже заплачены деньги.
Ранее Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Карабахе.
Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
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