Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США

Он подчеркнул, что США могут ввести санкции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, купленных у России, несмотря на позицию США.

По его словам, Соединенные Штаты не понимают, с кем они имеют дело.

Но мы не племенное государство, мы Турция. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он подчеркнул, что США могут ввести санкции, как и обещают с момента покупки Турцией С-400 у РФ. Эрдоган напомнил, что Штаты так и не поставили Турции F-35 как обещали, хотя за них уже заплачены деньги.

Ранее Эрдоган выразил удовлетворение успехами азербайджанской армии в Карабахе.

Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan