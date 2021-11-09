Эрдоган планирует построить две новые АЭС в Турции

Подготовка к строительству начнется сразу после запуска АЭС "Аккую".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует построить две новые атомные электростанции (АЭС) в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Анкаре.

К 2023 году власти планируют ввести в эксплуатацию первый блок АЭС "Аккую". Ее строительством занимается госкорпорация "Росатом". По окончании работ в Турции сразу займутся подготовкой к строительству двух новых АЭС.

Таким образом, Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

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Видео: YouTube / TV100