Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 нападением на суверенные права Турции

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией".

Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган.

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции.

Турция купила в РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение – нападение на наш суверенитет, средство давления на нас. Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган сделал акцент на том, что Турция уже несколько раз предлагала США создать рабочую группу для урегулирования вопросов по С-400.

Поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию вызвали кризис в отношениях США и Турции еще в июле 2019 года.

Турция ввела комендантский час на новогодние праздники.

Видео: YT / ÜLKE TV