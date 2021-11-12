В Турции оценили новое оборонное соглашение Вашингтона и Афин.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Грецию форпостом США. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции, которая прошла 11 ноября в Анкаре. Он оценил создание на территории города Александруполисе американской военной базы.

Напомним, что США и Греция 14 октября подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Документ был заключен между сторонами еще в 1990 году. Договоренности гласят о том, что к базам США в Греции будут добавлены еще четыре объекта. Речь идет о лагере "Яннули" в Александруполисе, военно-морской базе на острове Крит, стрельбище в Литохоро (расположенной в области Пиерия), а также лагере Георгула (около авиабазы в Ларисе).

Эрдоган планирует построить две новые АЭС в Турции.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK