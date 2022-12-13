Эрдоган намерен поднять вопрос новой конституции после выборов

Глава Турции рассказал о планах властей страны после выборов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что после выборов в стране 14 мая он намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны. Соответствующие сведения политик огласил в рамках торжественной церемонии, которая посвящена 155-летию Государственного совета. Мероприятие состоялось в Анкаре.

Мы хотим, чтобы в Турции была конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что парламентские выборы на территории Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного движения "Народный альянс" Кемаль Кылычдароглу. Кроме политика в голосовании будут участвовать лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае такой необходимости намечен на 28 мая. Он произойдет при условии, что ни один кандидат не сможет набрать более 50% голосов избирателей.

Возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке, заявил Чавушоглу.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan