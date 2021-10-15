Эрдоган: борьба Турции в Сирии станет совсем иной

В Анкаре призвали бороться с РПК и СНС как с террористами.

Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что борьба Турции в Сирии станет совсем иной. такое заявление политик сделал перед журналистами после пятничной молитвы. Глава государства напомнил, что обороты набирает Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, а также члены "Сил народной самообороны". РПК и СНС якобы поддерживают в США.

До какого-то момента мы терпели, и в последний раз двое наших полицейских стали жертвами. Мы будем вести борьбу как с террористическими организациями. Мы решительно настроены в этом вопросе. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер не стал говорить о конкретных шагах по борьбе в Сирии с боевиками. В последнее время Анкара стала чаще призывать к тому, чтобы покончить с присутствием вооруженных курдских формирований на севере Сирии.

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Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK