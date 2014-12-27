Эрдоган: Турция готова организовать встречу Путина с Зеленским

Турция призывает стороны к заключению договоренностей по конфликту.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления в собственном рабочем офисе "Долмабахче" в преддверии переговоров между Москвой и Киевом, которая состоится в Стамбуле. Власти страны надеются на то, что общение между иностранными делегациями позитивно скажется на процесс по достижению мира в регионе.

Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик заметил, что с самого начала кризиса на Украине Турция прилагает искренние усилия по выполнению дружественных обязательств, законодательства и понятий добрососедства. Анкара считает, что показала партнерам справедливый подход по защите и соблюдению прав Киева и Москвы на всех платформах, на которых страна обладает правом голоса.

Эрдоган: Турция не присоединится к санкциям против РФ.

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