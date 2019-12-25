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Эрдоган: Турция не присоединится к санкциям против РФ
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Эрдоган: Турция не присоединится к санкциям против РФ

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Президент страны назвал несколько причин для отказа к присоединению к западным санкциям.

Турция не присоединится к санкциям против РФ. Такое заявление перед журналистами сделал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Политик дал комментарии местным журналистам на борту его самолета, когда возвращался с саммита НАТО, который проводился в Брюсселе.Лидер страны уточнил, что Анкара не может дать замерзнуть гражданам из-за отсутствия российского газа.

Мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией…мы получаем около половины газа из России…не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Президент Турции уточнили, что совместно с российской стороной Анкара строит на собственной территории атомную энергетическую станцию "Аккую". Эрдоган не видит возможности остановить реализацию данного проекта. По словам политика, деликатность вопроса понимает и французский лидер Эмманюэль Макрон.

Эрдоган прокомментировал сообщения о вероятности дрейфа украинских якорных мин к Босфору.

Фото: YouTube / CNN TÜRK

Теги: аккую, аэс, газ, реджеп тайип эрдоган, санкции, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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