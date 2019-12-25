Президент Турции рассказал, что ситуацией занимаются местные силовики.

Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сообщения о вероятности дрейфа украинских якорных мин к Босфору. Такое заявление чиновник сделал на брифинге перед журналистами. Турецкий лидер уточнил, что местное министерство по обороне внимательно следит за иностранными якорными зарядами в акватории региона. Эксперты считают, что в настоящий момент нет никаких оснований для волнений.

Ранее в СМИ упоминали об украинских минах, которые в результате шторма были сорваны с тросов и перешли в дрейф по Черному морю. На тот момент они приближались к проливу Босфор. Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что власти Турции хорошо знают о возникшей проблеме, а профильные чиновники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства. Силовики ведут работу как в проливе, так и Черном и Средиземном морях.

В прессе рассказали, что Эрдоган так и не озвучил общественности информацию по количеству мин, которые либо нахдятся от Босфора на опасном расстоянии, либо уже расположились в проливе.

Нидерланды хотели бы, чтобы Турция ввела все возможные санкции против РФ.

Фото: YouTube / Anadolu Ajansı