Вирус распространяется по провинции Фуцзянь.

Новый эпицентр заражения COVID-19 выявили в Китае. Об этом сообщили журналистам представители Государственного комитета по здравоохранению КНР. На этот раз коронавирус начал распространяться по территории восточной провинции Фуцзянь. На 10 сентября в регионе медики выявили 19 внутренних случаев инфицирования пациентов.

Эксперты уточнили, что заражения выявлены в городе Путянь. Еще один пациент находится в городе Цюаньчжоу. В общей сложности за последние сутки по Китаю диагностировано 46 случаев заражения ковидом. Из них 26 эпизодов связаны с гражданами, которые вернулись из-за границы.

В августе на территории провинции Цзянсу в городе Нанкин 15 должностных лиц были наказаны за вспышку коронавируса в аэропорту. Штамм "дельта-"вируса по Китаю начал распространяться с лета 2021 года именно из воздушной гавани.

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