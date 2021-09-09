Китай успешно запустил спутник Zhongxing-9B

О назначении космического аппарата данных нет.

Китай успешно запустил космический спутник Zhongxing-9B. Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР. По данным источника, старт ракеты-носителя Long March-3B произошел в 19:50 по местному времени (в 14:50 по московскому времени) с территории космодрома Сичан. Площадка находится на юго-западе страны, в провинции Сычуань. В настоящее время космический аппарат успешно вышел на околоземную орбиту. Журналисты не стали уточнять назначение спутника. Они отметили, что данный запуск стал для проекта Long March 388-ым по счету.

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Видео: Youtube/Сhina army