Аппарат будет мониторить окружающую среду.

Китай успешно запустил оптический спутник зондирования Gaofen-5-02. Об этом журналистам рассказали в национальной корпорации аэротехнической науки и техники. Объект успешно выведен на орбиту. Старт ракете-носителю CZ-4C был дан в 11:01 по местному времени (в 06:01 по московскому времени) с территории космодрома Тайюань. Он расположен в северной провинции Шаньси.

Эксперты уточнили, что гиперспектральный спутник необходим Китаю для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой и экологией. В настоящее время Пекин развивает собственную сеть телекоммуникационных, навигационных и метеорологических спутников. Также ведется работа, необходимая для развития технологий по освоению Луны. Специалисты занимаются исследованиями астероидов и Марса.

В государственной китайской корпорации уточнили, что в 2021 году КНР произведет как минимум 40 запусков ракет. Этот показатель поставит рекорд за все время существования страны.

Китай успешно запустил научный спутник Tinahui-1-04.

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