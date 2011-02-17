Китай успешно запустил научный спутник Tinahui-1-04

Китай успешно вывел на орбиту спутник Tinahui-1-04. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.
Запуск состоялся приблизительно в семь часов утра по московскому времени. Спутник вывели на орбиту при помощи ракеты "Чанчжэн-2-ДЭ". Это стало шестым космическим запуском КНР за текущий месяц.
По данным корпорации, аппарат будет использоваться для картографии и проведения научных экспериментов.
Ранее ракета-носитель "Союз-2" вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Министерства обороны России.
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