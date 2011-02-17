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Китай успешно запустил научный спутник Tinahui-1-04

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Он будет использоваться для картографии и проведения научных экспериментов.

Китай успешно вывел на орбиту спутник Tinahui-1-04. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Запуск состоялся приблизительно в семь часов утра по московскому времени.  Спутник вывели на орбиту при помощи ракеты "Чанчжэн-2-ДЭ". Это стало шестым космическим запуском КНР за текущий месяц.

По данным корпорации, аппарат будет использоваться для картографии и проведения научных экспериментов. 

Ранее ракета-носитель "Союз-2" вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Министерства обороны России. 

Видео:  

Теги: tinahui-1-04, китай, спутник запустили, чанчжэн-2д
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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