Энтони Хопкинс рассмешил поклонников странным видео

На полуминутной записи актер, известный по роли Ганнибала Лектера, трясет головой, корчит безумные рожицы и машет руками.

Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал забавный ролик на своей страничке в социальной сети Twitter. На полуминутной записи мужчина трясет головой, корчит безумные рожицы и машет руками.

​Вот что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете. Энтони Хопкинс

Стоит отметить, что многим подписчикам Хопкинса в Twitter видео пришлось по душе.

Я всегда уважал тебя как талантливого актера, теперь я люблю тебя как человека. Это сделало мой день. Спасибо. Jay Platt

‏Вы очень хорошо играете сумасшедшего парня! Mary Anita Williams

‏Это только я, или здесь все наложили в штаны после этого? Меня будут мучить кошмары с трясущимся от "переработки" Ганнибалом Лектером! Дорогой сэр Энтони, выйдите на улицу и "поиграйте" или хотя бы прогуляйтесь на солнце и выпейте кружечку пива где-нибудь, родной… Richard Adler

‏Напомним, сэр Филип Энтони Хопкинс — знаменитый британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор, уроженец Уэльса. За роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят" Хопкинс получил кинопремию "Оскар".

Ранее мы писали, что "волшебные туфли" Майкла Джексона выставят на торги.

Видео: Twitter / Anthony Hopkins