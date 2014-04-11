Вышел трейлер драмы "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом

Премьера в России состоится 11 апреля 2024 года.

Компания "Экспонента фильм" представила трейлер драмы "Одна жизнь". Режиссером проекта выступил Джеймс Хоуз.

Сюжет рассказывает реальную историю лондонского брокера Николаса Уинтона. Он стал известен тем, что спас от нацистов 669 детей, однако полвека хранил эту тайну. Про его подвиг стало известно случайно.

В главных ролях сыграли Энтони Хопкинс, Джонни Флинн, Джонатан Прайс, Хелена Бонем Картер и другие. Премьера в России состоится 11 апреля 2024 года

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Наполеон" с Хоакином Фениксом.

Видео: ВКонтакте / Экспонента фильм