Он возглавляет Таджикистан с 1992 года.

Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана. Об этом рассказал председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

По его словам, за действующего главу государства проголосовали 90,92% избирателей - это 3,837 миллиона человек. Явка составила 85,39%, - на избирательные участки пришло 4,221 миллиона избирателей.

Кроме Рахмона в выборах участвовали депутаты парламента, представляющие разные партии. Это Миродж Абдуллоев из коммунистической партии, Рустам Латифзода из аграрной. Рустам Рахматзода представлял партию экономических реформ, а Абдухалим Гаффорзода — социалистическую партию.

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года, дольше всех на постсоветском пространстве.

Ранее ЦИК Таджикистана объявил выборы президента состоявшимися.

Видео: YouTube / Новости Таджикистана 24