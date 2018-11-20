Эксперты рассказали, какой рис в пакетиках самый качественный

Эксперты проверили рис шести разных брендов.

Для тех, кто дорожит своим временем, давно придумали рис для варки, расфасованный по пакетикам. Специалисты Росконтроля закупили и отправили в лабораторию образцы пропаренного длиннозерного риса в пакетиках брендов: "Увелка", "Мистраль", MAKFA, "Зернодар GOLD", Fine Life, Billa. Результаты опубликованы на сайте организации.

Исследователи не нашли ни в одном из представленных образцов ни мертвых жучков, ни металломагнитной примеси, ни микотоксина - афлатоксина В1. В крупе MAKFA нашли пестицид пропиканазол. Остальные образцы соответсвуют всем условиям качества и безопасности. Поэтому эксперты рекомендуют к покупке все проверенные образцы. И самый дорогой образец, "Увелка", и самый бюджетный, "Зернодар GOLD", отвечают всем требованиям к качеству.

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