Эксперты рассказали, какой горох лучше всего подойдет для горохового супа

Из пяти образцов к употреблению были рекомендованы только 2 марки.

Из сухого пакетированного гороха можно приготовиться множество вкусных блюд. Например, супы с копчеными ребрышками или мясными фрикадельками, овощные котлеты и даже вегетарианскую колбасу. Для этого нужно выбрать качественный основной продукт. Эксперты Росконтроля выяснили, каким должен быть идеальный горох.

В тесте приняли участие 5 марок шлифованного колотого гороха: "Мистраль", "Агро-Альянс", "MAKFA", "Дон Густо / Наша семья", "Увелка".

В ходе исследования образца были рекомедованы к покупке, два бренда имеют замечания и один горох попал в Черный список Росколнтроля. Так колотый горох "Мистраль" не соответствует требованиям безопасности по физико-химическим показателям. В нем выявлен пестицид — гербицид 2,4-Д кислота. В продукции "Агро-Альянс" и "Дон Густо / Наша семья" обнаружен в остаточном количестве гербицид галоксифоп-п-кислота. Горох марки "MAKFA" попал в список с замечаниями, так как он может храниться меньше 12 месяцев, тогда как на маркировке указано 20 месяцев. У гороха "Увелка" обнаружены сечка и мучка, которые согласно ГОСТ не допускаются. За что продукт также заносится в Список товаров с замечанием.

Только два продукта "Агро-Альянс" и "Дон Густо / Наша семья" не имеют существенных замечаний и могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее эксперты Росконтроля рассказали, что в 4 из 5 тортах "Наполеон" нашли кишечную палочку.

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