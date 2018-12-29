Эксперты: в 4 из 5 тортах "Наполеон" нашли кишечную палочку

Торты проверяли по 70 параметрам качества и безопасности.

Специалисты "Росконтроль" провели исследование торта "Наполеон" пяти марок: "Фили Бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех", Mirel и "У Палыча". Результаты опубликованы на сайте организации.

Торты проверяли по 70 параметрам качества и безопасности, эксперты изучали состав относительно заявленной на маркировке, количество консервантов и состав крема. Результаты показали, что все пять тортов имеют хорошие вкусовые качества, но только один из них безопасен для здоровья. В четырех тортах нашли бактерии группы кишечной палочки. Также в трех тортах состав крема не соответствовал составу, а в продукции "Фили Бейкер" и Mirel наши сахарин.

Эксперты рекомендуют для употребления только торт "Наполеон" бренда "У Палыча", все остальные образцы находятся в черном списке.

Ранее на Piter.TV: Эксперты: у телячьей колбасы от телятины одно название.

Фото: Росконтроль