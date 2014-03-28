Эксперт рассказал, как за 10 лет изменилось качество нового жилья в Петербурге

Эксперт агентства недвижимости Георгия Патанина рассказал, как за 10 лет изменилось качество нового жилья в Петербурге. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщили в пресс-службе агентства.
Руководитель агентства Георгий Патанин заявил, что внешне проекты десятилетней давности особо не отличаются от новых домов, поскольку не изменилась технология строительства. Застройщики по-прежнему строят "монолитные коробки" с вентилируемым фасадом. По словам Патанина, существенно изменились в лучшую сторону входные группы, повысилось качество благоустройства и улучшилось качество отделки.
Эксперт отметил, что многие застройщики стали думать о людях, которые будут жить в новостройках. К примеру, на рынке стали появляться премиальные новостройки, которые передаются дольщикам с чистовой отделкой. Патанин считает, что "это действительно новый шаг в развитии рынка".
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Фото: Piter.tv
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