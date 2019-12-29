Эксперты предсказывают худший год в мировой экономике за последние 10 лет

Влияет коронавирус

Рост мирового ВВП замедлится до 2,8 процента, хотя до этого не опускался ниже 3%. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заключение экспертов Bank of America.

Одна из причин — снижение темпов роста ВВП Китая. В 2019 году вторая экономика мира замедлилась до 6,1 процента. Это минимальный показатель за последние 29 лет. В начале 2020 года ситуация ухудшилась из-за эпидемии коронавируса.

В Китаее из-за распространения болезни закрывают торговые точки и останавливают производства. Это бьёт по финансовым показателям в первом квартале 2020 года. Также аналитики отметили, что ннезавершенная торговая война с США негативно сказывается на экономике Поднебесной.

Ранее Китай обошёл США в три раза по количеству новых миллиардеров.