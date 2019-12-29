Китай обошёл США в три раза по количеству новых миллиардеров

А больше всего их живёт в Пекине

Китайская исследовательская компания Hurun опубликовала отчёт, в котором указана актуальная статистика по количеству миллиардеров в мире. Из него следует, что за год число миллиардеров в Китае выросло на 182, а в США — на 59.

Всего же в Китае 799 миллиардеров, в США — 626.

Пятый год подряд мировой столицей по количеству миллиардеров остаётся Пекин. Там их 110. В американском Нью-Йорке, по оценкам экспертов, их проживает 98.

Также 17 новых миллиардеров появилось в Шанхае — теперь их 86. В Гонконге, который считается специальным административным районом Китая, живёт 76 миллиардеров.