Эксперты не считают дату оглашения послания президента странной

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

Журналисты назвали дату оглашения послания президента (15 января) – странной, так как обычно Владимир Путин обращался к парламенту в декабре. Но уже в 2018 году президент выступал в марте, в 2019 году – в феврале.

На самом деле, ничего странного здесь нет. В послании перечисляются задачи и планы, которые президент ставит перед чиновниками на грядущий год и корректируется ранее озвученный курс. Логично, что послание оглашается в самом конце года уходящего или начале года нового, – рассказали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

По мнению экспертов, 2018 год стал исключением, так как проводилась президентская кампания.

В тот момент не столько президент Путин оглашал свое видение ситуации, сколько кандидат Путин говорил о своих планах на ближайшую шестилетку. Поэтому послание было сдвинуто на март, – заявили специалисты

Ранее эксперты назвали проблемы форматов "Прямой линии с Путиным" и "Большой пресс-конференции".

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