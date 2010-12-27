Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

Работа над посланием уже началась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Это произойдет 15 января 2020 года, пишут РИА Новости.

На вопрос журналистов, почему для выступления перед парламентом глава государства выбрал именно январь, Песков отметил, что Путин имеет право выступать, когда захочет.

"Здесь ничего необычного нет", - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, работа над посланием уже началась. В частности, прзидент думает над его содержанием.

Послание президента РФ к Федеральному собранию является политико-правовым документом, который выражает видение главы государства дальнейшего развития России. Послание включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

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