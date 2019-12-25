Эксперты назвали самые востребованные вакансии в Петербурге за последний месяц

Больше всего предложений от работодателей появилось для начинающих специалистов и студентов.

В Петербурге за последний месяц выросло число вакансий на 8%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работу "HeadHunter" в четверг, 10 июня. Кроме того, аналитики назвали самые востребованные вакансии в Петербурге за последний месяц.

Больше всего предложений от работодателей появилось для начинающих специалистов и студентов. Число вакансий выросло на 16%. В частности, в Петербурге не хватает начинающих специалистов в области продаж: продавцы-консультанты, кассиры и менеджеры по работе с клиентами. Кроме того, студентов и начинающих специалистов ждут в туристической и ресторанной сферах.

На втором месте находится сфера рабочего персонала. Число вакансий выросло 14%. Работадатели нуждаются в грузчиках, комплектовщиках, механиках, слесарях и монтажниках.

А вот разделы "Юристы", "Страхование" и "Госслужба" за последний месяц практически были нетронуты.

Ранее мы писали, что названы вакансии в Петербурге с самыми высокими зарплатами в мае.

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