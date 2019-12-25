Названы вакансии в Петербурге с самыми высокими зарплатами в мае

Средняя зарплата по городу остается в пределах 55 тысяч рублей.

Аналитики HeadHunter назвали вакансии в Петербурге, в которых предлагали самые высокие зарплаты в мае. Оказалось, что за последний месяц в городе было опубликовано около 1600 предложений о работе. Средний оклад остается в пределах 55 тысяч рублей, что на 15% выше среднероссийской зарплаты.

Одни из самых высоких зарплат по традиции предлагают в IT сфере. В этой сфере можно найти 600 вакансий с окладом от 200 тысяч рублей. Более 245 тысяч рублей готовы платить "Продажникам" и сотрудникам строительных компаний в Петербурге.

Меньше всего высокооплачиваемых вакансий в мае было размещено в сфере безопасности, инсталляции и домашнего персонала. Начинающим специалистам в этих сферах готовы платить от 25 до 45 тысяч рублей.

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