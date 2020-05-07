Петербург вошел в тройку самых счастливых городов России

В целом в России счастливы 15% жителей.

Петербург занял второе место в списке самых счастливых городов России. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру".

В целом свой уровень счастья на 5 баллов из 5 оценили 15% россиян. Из них четверть проживает в Москве, еще 14% – в Петербурге, каждый десятый – в Новосибирске.

Каждый пятый (21%) респондент заявил, что счастлив на 4 балла из 5. Треть (32%) опрошенных счастливы на 3 балла из 5.

Ранее мы писали, что каждый пятый житель РФ согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.

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