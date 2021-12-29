Эксперт заявил, что у российских производителей появилось преимущество перед украинскими конкурентами

Речь идет про спотовые цены на газ.

Аналитик института Growford Виктор Скаршевский заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что у российских производителей появилось преимущество перед украинскими конкурентами.

У нас же газ по спотовым ценам – 1000-1500 долларов, а в той же Германии – 200-250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями. Виктор Скаршевский, аналитик института Growford

Скаршевский отметил, что по этой причине на Украине растут цены и закрываются производства. Он считает, что это будет больше 10%, может за год дойдет до 15%.

Ранее мы писали, что этой зимой цен на газ и нефть могут достичь новых пиковых значений, если оправдаются прогнозы о холодной зиме. Предполагается, что цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель в первом квартале 2022 года.

Видео: YouTube / Перший Незалежний