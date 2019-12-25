Цены на газ могут достичь пиковых значений этой зимой

Предполагается, что этой зимой энергетический кризис достигнет своего пика.

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что этой зимой цен на газ и нефть могут достичь новых пиковых значений, если оправдаются прогнозы о холодной зиме. Об этом пишет ТАСС.

По словам Якобсена, в таком случае в мире будет достигнут пик энергетического кризиса, которого не видели с 1973 года.

Якобсен считает, что цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель в первом квартале 2022 года. А вот энергокризис, по его словам, должен будет завершиться в 2022 году.

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