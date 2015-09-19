Он считает, что американские власти будут давить на Китай экономически.

Председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо заявил, что США всерьез могут готовиться к военному участию в защите Тайваня. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт считает, что у Вашингтона серьезный настрой по тайваньскому вопросу, но при этом американские власти будут давить на Китай экономически. По словам Мезюхо, США как военная держава долгое время демонстрирует свою слабость. Он напомнил, что при президентстве Джо Байдена страна потеряла контроль над Афганистаном и "получила пощечину" от России в виде спецоперации на Украине.

Я не исключаю того, что при Байдене давление экономического толка на КНР усилится, в том числе и в сфере IT. Иван Мезюхо, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения"

Ранее МИД Китая призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване.

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