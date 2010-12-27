Эксперт высказался о штрафах для иностранных организаций за нарушение российских законов

Депутат Адальби Шхагошев внес ясность в вопрос о штрафах для иностранных организаций за нарушение российского избирательного законодательства.
И Google, и Twitter, и Facebook, естественно, попадают под наш закон, и никаких изменений нет,
— объяснил Шхагошев
Штраф для юрлиц может составить до 4% от оборота денежных средств за предыдущий календарный год.
Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что 4% от оборота Google, Twitter, Facebook – астрономические суммы. Специалисты предположили, что такая сумма установлена, чтобы к российским законам относились серьёзно даже транснациональные гиганты.
К слову, пока что это остаётся только законопроектом, который на данный момент не прошёл ни экспертизы в Главном правовом управлении Президента РФ, ни обсуждения в Правительстве РФ.
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Фото: Pixabay
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