Эксперт высказался о штрафах для иностранных организаций за нарушение российских законов

Штраф для юрлиц может составить до 4% от оборота денежных средств за предыдущий календарный год.

Депутат Адальби Шхагошев внес ясность в вопрос о штрафах для иностранных организаций за нарушение российского избирательного законодательства.

И Google, и Twitter, и Facebook, естественно, попадают под наш закон, и никаких изменений нет, — объяснил Шхагошев

Штраф для юрлиц может составить до 4% от оборота денежных средств за предыдущий календарный год.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что 4% от оборота Google, Twitter, Facebook – астрономические суммы. Специалисты предположили, что такая сумма установлена, чтобы к российским законам относились серьёзно даже транснациональные гиганты.

К слову, пока что это остаётся только законопроектом, который на данный момент не прошёл ни экспертизы в Главном правовом управлении Президента РФ, ни обсуждения в Правительстве РФ.

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